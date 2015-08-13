إصابة 7 فى مشاجرة بين عائلتين للخلاف على مرور دراجة بجوار عزاء بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة وقعت بناحية قرية البطاخ دائرة المركز بين عائلتى الخمايسه وبيت الشيخ بسبب مرور دراجة نارية من سرادق العزاء العائلة الأولى نتج عن المشاجرة إصابة 7 أشخاص من الطرفين وحدوث تلفيات بسيارة.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقع مشاجرة ووجود مصابين وتم الفصل بين طرفى المشاجرة وتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية بالمنطقة.

>وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون المباحث بوقوع مشاجرة بين طرف أول عائلة الخمايسة حسن ا ع 24 عاما حاصل علي دبلوم تجارة مصاباً " بجرح قطعي بالساعد الأيسر وإشتباه كسر بعظام الساعد الأيسر "، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي و عابدين ح ش ع 57 عاما سائق و رشاد م و ع 69 عاما بالمعاش.

وبين طرف ثان بيت الشيخ هاني م أ32 عاما عامل مصاباً " بجرح قطعي أسفل الذقن وآخر أعلي الكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم "و علي ح م ع42 عاما خفير نظامي من قوة المركز مصاباً " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ".

وحمد أ أ إ48 عاما موظف مصاباً " بكدمات باليد اليمني والقدم اليسري "و أيمن ص م ط 37 عاما حاصل علي دبلوم مصاباً " بجرح قطعي بفروه الرأس وآخر بكوع اليد اليمني "حسن م 31 عاما عامل مصاباً " بجرح قطعي بالجبهة من الجانب الأيسر "و أحمد ح م ع 58 عاما عامل بالأزهر مصاباً " بجرح قطعي بالقدم اليسري وآخري طولية بفروه الرأس" الطرفان يقيمان بذات الناحية 00 سبب المشاجرة استياء الطرف الأول من مرور أحد أفراد الطرف الثاني بدراجة بخارية بالقرب من سرادق عزاء خاص بهم و بسؤال طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته وإتلاف السيارة رقم 9257 ملاكي جيزة وباب مسكن خاص بهم كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.