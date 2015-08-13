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استراحة - كأس مصر - الأهلي 5-0 الجونة..إيفونا يشارك

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استراحة - كأس مصر - الأهلي 5-0 الجونة..إيفونا يشارك استراحة - كأس مصر - الأهلي 5-0 الجونة..إيفونا يشارك

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الأهلي والجونة في إطار دور الـ16 من كأس .

تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا:

- أحداث المباراة

- شاهد هدف الأهلي الأول في مرمى الجونة

- شاهد هدف الأهلي الثاني في مرمى الجونة - عبد الله السعيد

- شاهد هدف الأهلي الثالث في مرمى الجونة - عبد الله السعيد

- شاهد جون أنطوي وأول أهدافه مع الأهلي

- شاهد جون أنطوي والهدف الثاني له والخامس للأهلي أمام الجونة

استراحة

ق27: تمريرة متبادلة بين غالي وأنطوي استقرت في الأخير تحت قدم الغاني سددها مباشرة في المرمى بقوة.

- الأهلي يسجل الخامس.

ق18: عرضية من رمضان صبحي من اليسار تسلمها أنطوي داخل منطقة الجزاء ثم سددها في أعلى الشباك.

-أنطوي والرابع.

ق10: عرضية من رمضان صبحي سددها عبد الله السعيد في الشباك.

- الثالث للأهلي.

- عبد الله السعيد يسددها بسهولة على يسار الحارس.

ق9: كرة ساقطة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء تسلمها رمضان وتمت عرقلته والحكم احتسب ركلة جزاء.

ق3: هجمة مرتدة للأهلي من الجبهة اليمنى عن طريق عبد الله السعيد حولها بعرضية أرضية داخل منطقة جزاء الجونة وشمس الدين السعيد حاول تشتيت الكرة لكنها حولت اتجاها في شباك فريقه.

- الأهلي يسجل الأول.

ق2: أحمد سمير قرني أطلق قذيفة لكنها ارتطمت في العارضة.

**الأهلي 0-0 الجونة

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فيديو اليوم السابع

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