استراحة - كأس مصر - الأهلي 5-0 الجونة..إيفونا يشارك

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الأهلي والجونة في إطار دور الـ16 من كأس مصر.
تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا:
- أحداث المباراة
- شاهد هدف الأهلي الأول في مرمى الجونة
- شاهد هدف الأهلي الثاني في مرمى الجونة - عبد الله السعيد
- شاهد هدف الأهلي الثالث في مرمى الجونة - عبد الله السعيد
- شاهد جون أنطوي وأول أهدافه مع الأهلي
- شاهد جون أنطوي والهدف الثاني له والخامس للأهلي أمام الجونة
استراحة
ق27: تمريرة متبادلة بين غالي وأنطوي استقرت في الأخير تحت قدم الغاني سددها مباشرة في المرمى بقوة.
- الأهلي يسجل الخامس.
ق18: عرضية من رمضان صبحي من اليسار تسلمها أنطوي داخل منطقة الجزاء ثم سددها في أعلى الشباك.
-أنطوي والرابع.
ق10: عرضية من رمضان صبحي سددها عبد الله السعيد في الشباك.
- الثالث للأهلي.
- عبد الله السعيد يسددها بسهولة على يسار الحارس.
ق9: كرة ساقطة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء تسلمها رمضان وتمت عرقلته والحكم احتسب ركلة جزاء.
ق3: هجمة مرتدة للأهلي من الجبهة اليمنى عن طريق عبد الله السعيد حولها بعرضية أرضية داخل منطقة جزاء الجونة وشمس الدين السعيد حاول تشتيت الكرة لكنها حولت اتجاها في شباك فريقه.
- الأهلي يسجل الأول.
ق2: أحمد سمير قرني أطلق قذيفة لكنها ارتطمت في العارضة.
**الأهلي 0-0 الجونة