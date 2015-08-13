بيان لجهينة: مصادرة أموال صفوان ثابت إجراء إدارى ومستمرون فى السوق المصرى

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية: إن قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة الصادر اليوم بالتحفظ على كافة الأموال المسجلة باسم صفوان ثابت ومنعه من التصرف فيها دون الشركات التى يساهم فيها، هو إجراء إدارى وليس حكما قضائيا.

وأضافت جهينة فى بيان صدر منذ قليل وحصلت "اليوم السابع" على نسخة منه "أنه حسب معلومات مجلس الإدارة فإن القرار قد صدر دون إخطاره من قبل ودون اتخاذ إجراءات سابقة على صدوره ولم توجه له أى اتهامات من أى نوع، ولا توجد أى قضايا قائمة ضده".

وأكد مجلس إدارة "جهينة" أن الشركة مستمرة فى مزاولة نشاطها وتقديم منتجاتها فى السوق المصرى والمحافظة على العاملين بها، وتنفيذ خططها الاستثمارية وكذلك الأعمال الخيرية التى تقوم بها.

وأضافت الشركة أن القرار ليس له أى تأثير على وضع الشركة والعاملين بها وتعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية أو على أى من حقوق المساهمين.

وأعلن المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، اليوم الخميس، أن اللجنة قررت التحفظ على 522 مقرا من مقرات الجماعة الإخوانية فى مختلف محافظات الجمهورية، كما تم التحفظ على عدد كبير من العقارات الخاصة بالجماعة كالمبانى والأراضى الزراعية منها 400 فدان زراعى مملوكة لقيادة إخوانية، كما تم التحفظ على عدد من السيارات.