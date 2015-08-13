محلب: لن يكون هناك تمييز فى العلاج بين المصابين بفيروس سى وغيرهم

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم الخميس للجنة فاعلية أدوية العلاج الخاص بمرض الالتهاب الكبدى (فيروس C)، وحضر الاجتماع وزير الصحة وعدد من ممثلى الجهات الطبية والأكاديمية المعنية.>وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال اللقاء على أن هناك إرادة قوية للعمل سويا بالاستعانة بالعلم والانضباط من أجل التخلص من فيروس C، وذلك لتكرار ما حققته مصر من نجاح فى السابق فى القضاء على شلل الأطفال ومرض البلهارسيا، مشددا على أنه بفضل إسهامات علماء مصر المخلصين من الأطباء والمختصين وبالعزيمة الجادة سيتم تحقيق الإنجاز فى التغلب على هذا الفيروس فى المستقبل القريب.

وأوضح المتحدث الرسمى للحكومة بأن رئيس الوزراء وجه فى ختام الاجتماع بعمل مسح شامل للفئات والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات الكبدية مثل العاملين فى القطاع الطبى وأفراد العائلة التى يوجد بها مصابون، وسكان بعض المناطق الجغرافية الأكثر إصابة، مع وضع برنامج علاجى لهم خلال المرحلة المقبلة، وتوفير مصادر تمويل للمساهمة فى العلاج، مع زيادة الامكانات المتاحة فى المستشفيات والوحدات الطبية لمواجهة المرض.

كما وجه المهندس إبراهيم محلب بأهمية زيادة حملات التوعية للوقاية من المرض، وتوفير العلاجات الحديثة والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى فى توفير سبل العلاج وفقا للمنظومة التى تضعها الدولة.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يكون هناك تمييزا فى العمل بين المصابين بفيروس سى وغيرهم، وأكد على أهمية نشر ثقافة أن مريض فيروس سى يمكنه الشفاء ولا يوجد ما يمنع تعيينه فى أى وظيفة بالدولة، كما وجه بالتنسيق مع سفارات الدول التى تمنع المصابين بالفيروس من العمل على أراضيها لتشجيعهم على إتاحة فرص العمل والتوظيف لمن شفى بالفعل من المرض.

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>من جانبه، أشار وزير الصحة الى الجهود التى تبذلها اللجنة العلمية الطبية المختصة بمكافحة الفيروسات الكبدية، ونوه إلى الاستراتيجية الخاصة بمنظومة الوقاية من تلك الفيروسات والخطوات التنفيذية التى يتم اتخاذها لمضاعفة أعداد الخاضعين للعلاج من المرضى، موضحا أن هناك 34 وحدة علاجية تقدم دواء للفيروس، وسيصل العدد خلال الشهر المقبل الى 42 وحدة، كما أن هناك حاليا برنامجا لافتتاح وحدات علاج بالمستشفيات الجامعيةلتصل الى 107 وحدات تقدم علاجا لمرض الالتهاب الكبدي، وأوضح أنه تم بالفعل خضوع نحو 130 ألف مريض للعلاج، وبلغت نسبة الشفاء نحو 93.4%.

وفيما يتعلق بالادوية العلاجية للفيروس، أشار وزير الصحة إلى أن هناك أدوية أجنبية ومصرية متاحة لعلاج الفيروس فى السوق المصرى يتم صرفها تحت اشراف وزارة الصحة، كما أن هناك أربع شركات مصرية دخلت مجال انتاج الدواء وستبدأ فى طرح العلاج خلال الاسبوع المقبل، منوها أيضا إلى أن هناك تعاونا مع الشركات المنتجة للدواء للمساهمة فى نفقات العلاج، كما أوضح أن هناك اتفاقا بين وزارة الصحة و"مؤسسة الزكاة" لعلاج مرضى عمال المصانع الذين لا يخضعون لأى منظومة علاجية للفيروس، وأكد الوزير أن هناك جيلا جديدا من الأدوية ذات فعالية أكثر وتكلفة أقل من المتوقع أن تدخل السوق المصري، كما ذكر أنه سيتم وضع سجل قومى للمرض يشمل حصرا بالمرضى والأدوية المتداولة فى السوق.



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