"الصحفيين" ترسل نسخة نهائية من قانون تنظيم الصحافة والإعلام لـ"محلب" الأحد

قال علاء ثابت، عضو مجلس نقابة الصحفيين: إن النقابة سترسل النسخة الأخيرة من مشروع القانون الموحد لقانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى مجلس الوزراء يوم الأحد القادم، وهو نفس اليوم، الذى ستعقد فيه اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، مؤتمرا صحفيا، بمقر نقابة الصحفيين، لإعلان التشريعات المعدة.>وأوضح، فى تصريحات له عقب انتهاء اجتماع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن التشريعات الصحفية الجديدة تعكس التزام النقابة بنصوص الدستور، والتى تقضى بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وكذلك ما يتعلق بمواد حرية الصحافة وتنظيم الصحافة القومية والمجالس المختلفة.

وأكد المجلس أن المسودة النهائية للمشروع تتضمن 7 أبواب، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثانى عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية.



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