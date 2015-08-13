مهاب مميش: 192 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة خلال سبعة أيام

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس - فى تصريحات صحفية - أن قناة السويس الجديدة تواصل تحقيق الأرقام القياسية فى عبور السفن منذ افتتاحها الخميس الماضى، مشيرًا إلى أن قناة السويس سجلت حتى أمس الخميس عبور 192 سفينة خلال سبعة أيام فقط.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار مميش إلى أن القناة الجديدة شهدت عبور 22 سفينة فى أول يوم بعد الافتتاح مباشرة وهو يوم الجمعة ويوم السبت عبرت 26 سفينة ويوم الأحد 28 سفينة ويوم الأثنين 26 سفينة والثلاثاء 28 سفينة والأربعاء 32 سفينة ويوم الخميس 30 سفينة ليصل عدد السفن إلى 192 سفينة، بينما شهدت القناة عبور 386 سفينة خلال الأيام السبعة الماضية.
وأضاف مميش أنه تم تعديل نظام القوافل فى المجرى الملاحى للقناة بقافلتين، فقط بدلاً من ثلاث قوافل حيث تعبر قافلة الجنوب الساعة الثالثة والنصف فجرًا وقافلة الشمال تعبر الساعة الرابعة فجرًا.