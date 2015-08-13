مهاب مميش: 192 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة خلال سبعة أيام

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس - فى تصريحات صحفية - أن قناة السويس الجديدة تواصل تحقيق الأرقام القياسية فى عبور السفن منذ افتتاحها الخميس الماضى، مشيرًا إلى أن قناة السويس سجلت حتى أمس الخميس عبور 192 سفينة خلال سبعة أيام فقط.

وأشار مميش إلى أن القناة الجديدة شهدت عبور 22 سفينة فى أول يوم بعد الافتتاح مباشرة وهو يوم الجمعة ويوم السبت عبرت 26 سفينة ويوم الأحد 28 سفينة ويوم الأثنين 26 سفينة والثلاثاء 28 سفينة والأربعاء 32 سفينة ويوم الخميس 30 سفينة ليصل عدد السفن إلى 192 سفينة، بينما شهدت القناة عبور 386 سفينة خلال الأيام السبعة الماضية.

وأضاف مميش أنه تم تعديل نظام القوافل فى المجرى الملاحى للقناة بقافلتين، فقط بدلاً من ثلاث قوافل حيث تعبر قافلة الجنوب الساعة الثالثة والنصف فجرًا وقافلة الشمال تعبر الساعة الرابعة فجرًا.