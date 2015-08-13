أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مهاب مميش: 192 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة خلال سبعة أيام

Google+ Print
مهاب مميش: 192 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة خلال سبعة أيام مهاب مميش: 192 سفينة عبرت قناة السويس الجديدة خلال سبعة أيام
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس - فى تصريحات صحفية - أن قناة السويس الجديدة تواصل تحقيق الأرقام القياسية فى عبور السفن منذ افتتاحها الخميس الماضى، مشيرًا إلى أن قناة السويس سجلت حتى أمس الخميس عبور 192 سفينة خلال سبعة أيام فقط.

وأشار مميش إلى أن القناة الجديدة شهدت عبور 22 سفينة فى أول يوم بعد الافتتاح مباشرة وهو يوم الجمعة ويوم السبت عبرت 26 سفينة ويوم الأحد 28 سفينة ويوم الأثنين 26 سفينة والثلاثاء 28 سفينة والأربعاء 32 سفينة ويوم الخميس 30 سفينة ليصل عدد السفن إلى 192 سفينة، بينما شهدت القناة عبور 386 سفينة خلال الأيام السبعة الماضية.

وأضاف مميش أنه تم تعديل نظام القوافل فى المجرى الملاحى للقناة بقافلتين، فقط بدلاً من ثلاث قوافل حيث تعبر قافلة الجنوب الساعة الثالثة والنصف فجرًا وقافلة الشمال تعبر الساعة الرابعة فجرًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365