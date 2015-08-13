مشعل من أنقرة: "حماس" لا يمكنها التدخل فى شئون مصر الداخلية

أكد رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خالد مشعل، أن الحركة لا يمكنها التدخل فى شؤون مصر وسوريا الداخلية، نافيا التقارير الإعلامية التى تتحدث عن ذلك.

وقال مشعل المتواجد حاليًا فى أنقرة للقاء الرئيس التركى ورئيس وزرائه فى مقابلة مع قناة بي بي سي العربية، إن العلاقات التى تبنيها حماس مع عدد من الدول العربية هدفها "حشد الأمة العربية من أجل معركة فلسطين".

وذكر أن الحركة لا يمكن أن تتفاهم مع أى دولة عربية للدخول فى معارك جانبية.

وأشار مشعل إلى أن المملكة العربية السعودية تمثل دولة محورية فى المنطقة العربية، وأنه يجرى العمل حاليا على بناء صفحة جديدة معها.

>