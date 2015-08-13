وزارة الكهرباء تسلم 56 قطعة أرض للمستثمرين لإنشاء محطات الرياح والشمس

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أنه تم توقيع 56 مذكرة تفاهم حتى الآن لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 4300 ميجا وات بنظام تعريفة التغذية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مذكرات التفاهم التى تم توقيعها من إجمالى 136 مذكرة تفاهم جار استكمالهم عقب انتهاء المستثمرين من إجراءات إنشاء شركة لتوقيع مذكرات التفاهم لتسليمهم الأراضى المخصصة لإنشاء المحطات.

وأشار المصدر إلى أنه تم توقيع 46 مذكرة تفاهم لإنشاء محطات شمسية بإجمالى قدرات 2240 ميجا وات، مشيرًا إلى أنهم عبارة عن 39 محطة بينبان بقدرة 1560 ميجا وات و 7 محطات بالزعفرانة بقدرة 280 ميجا وات.

وقال المصدر إنه تم الانتهاء من تسليم عدد 46 قطعة أرض للمستثمرين للبدء في وضع أجهزة القياس و إجراء الدراسات اللازمة للمشروعات بمعرفة المستثمر،لافتاً إلي أن هناك مهلة 15 شهراً للمستثمر إذا لم يبدأ في إنشاء المحطة سيتم سحب الأرض منه.

وأضاف المصدر أنه تم الانتهاء أيضًا من توقيع 10 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات توليد كهرباء من الرياح بمنطقة خليج السويس بإجمالى قدرات 500 ميجا وات، لافتًا إلى أنه تم تسليم الأراضى للمستثمرين للبدء فى أعمال الإنشاء.

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