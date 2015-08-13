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محلب يوجه بتشكيل لجنة لدراسة أجور الصحفيين وتوفير علاج فيروس سى لأسرهم

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محلب يوجه بتشكيل لجنة لدراسة أجور الصحفيين وتوفير علاج فيروس سى لأسرهم محلب يوجه بتشكيل لجنة لدراسة أجور الصحفيين وتوفير علاج فيروس سى لأسرهم
التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بحضور الدكتور عادل عدوى وزير الصحة.

قال رئيس الوزراء، فى بداية الاجتماع: أحترم مهنة الصحافة، التى تنير المجتمع، وتربيت على كتابات كبار الصحفيين، الذين أثروا فى المجتمع.

من جانبه، وجه نقيب الصحفيين الشكر لرئيس الوزراء على تواصله وحرصه على مقابلة مجلس النقابة، وعلى دعمه المستمر للصحفيين.

وشرح نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس التحديات التى تواجه نقابة الصحفيين، وكذا الصحفيين فى هذه المرحلة، وعرضوا عدة ملفات تتعلق بالأجور، والعلاج، والإسكان، والتدريب، والمعاشات، إضافة إلى مشكلة عدد من الصحفيين بالصحف الحزبية المتوقفة، ووعد المهندس إبراهيم محلب بدراسة هذه الملفات، وتم تحويلها إلى الوزراء المختصين لسرعة دراستها، كما كلف بتشكيل لجنة من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى للصحافة والنقابة لدراسة ملف الأجور.

كما وافق وزير الصحة على توفير علاج فيروس "سى” للمرضى من أسر الصحفيين.

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مصر 365