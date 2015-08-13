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بالصور..ضبط عاطل يجمع لحوم حيوانات نافقة ويبيعها لمحلات كباب وكفتة بقليوب

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بالصور..ضبط عاطل يجمع لحوم حيوانات نافقة ويبيعها لمحلات كباب وكفتة بقليوب بالصور..ضبط عاطل يجمع لحوم حيوانات نافقة ويبيعها لمحلات كباب وكفتة بقليوب
تمكنت مباحث بالقليوبية من ضبط "مواطن "يقوم بتجميع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي من حيوانات نافقة وفرمها وتعبئتها داخل أكياس بعد وضع " لون أحمر " عليها داخل مخزن وتوزيعها وبيعها على محلات "الكباب والكفتة" بمدينة قليوب.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بقيام العميد علاء طه بمباحث التموين من ضبط " عبد الله م ع " 29 سنة "عاطل " وذلك لقيامه بتجميع لحوم من حيوانات نافقة وسقط ودهون غير صالحة وبدون بيانات تفيد محتوى العبوة وتاريخ الإنتاج والصلاحية وفرمها وتعبئتها داخل أكياس وذلك لتوزيعها على محلات الكباب والكفتة داخل محافظة القليوبية .

وقد تم ضبط 34 طن عجينه كفتة معبأة داخل أكياس بلاستيك بمخزن أمام مجمع مدارس منطي بمنطقة منطي بمركز قليوب وبتوقيع الكشف الطبى البيطرى على المضبوطات من قبل لجنة مكونه من 4 أطباء بيطريين من كلية طب بيطري بجامعة القاهرة ومفتشي أغذية أكدت تغير واضح فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

و تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 14675 جنح مركز قليوب لسنة 2015 وبعرضه علي النيابة العامة أمر أحمد المنوفي وكيل أول نيابة مركز قليوب بحبس المتهم أربعة أيام علي ذمة التحقيق بسكرتارية نبيل عبد العزيز.

ووجهت له النيابة تهمة الغش التجاري " طرح اغذية فاسدة ومغشوشة مع علمه بذلك " وتداول سلع محلية مجهولة المصدر غير مصحوبة بمستندات داله عليها وادارة منشاة بدون ترخيص ، كما أمر بالتحفظ علي مكان الواقعة وفرض الحراسة اللازمة عليه ، بإشراف المستشار عمرو سامي المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية .

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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