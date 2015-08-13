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المتحدث العسكرى:سقوط مروحية بسيوة بسبب عطل فنى وتدمير 4 عربات للإرهابيين

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المتحدث العسكرى:سقوط مروحية بسيوة بسبب عطل فنى وتدمير 4 عربات للإرهابيين المتحدث العسكرى:سقوط مروحية بسيوة بسبب عطل فنى وتدمير 4 عربات للإرهابيين
قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى إنه فى إطار جهود القوات المسلحة لإحباط المخططات الإرهابية التى تستهدف أمن واستقرار البلاد، وبناءً على معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية، نجح رجال القوات المسلحة البواسل صباح اليوم 13 / 8 / 2015 من تدمير 4 عربات للعناصر الإرهابية والإجرامية بمنطقة (سترة) جنوب شرق واحة (سيوة)، كما تمكنت عناصر قوات حرس الحدود من ضبط 5 عربات أخرى.

وأوضح المتحدث العسكرى أنه أثناء أعمال المطاردة والملاحقة للعناصر الإرهابية بمعرفة القوات الجوية والقوات البرية حدث عطل فنى مفاجئ لإحدى الطائرات نتج عنه سقوطها مما أسفر عن إستشهاد أربعة أبطال من طاقمها وإصابة إثنين ، لافتا إلى انه جارى حالياً تمشيط المنطقة بمعرفة القوات.
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