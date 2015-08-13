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بالفيديو: شاكيرا تتعرّض لضربة على صدرها من حبيبها

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الخميس 13-08-2015 14:33

نشرت النجمة العالميّة Shakira على حسابها على تويتر، يُظهر لحظة تلقّيها ضربة في صدرها من الكرة التي كان يلهو بها حبيبها Gerard Pique في المنزل.
ويبدو أنّ حبيب النجمة، البالغة من العمر 38 عاماً، يستغلّ كلّ لحظة في حياته ضمن نطاق كرة القدم ورمي الكرة في كل الاتّجاهات، بنيّة تسجيل هدفٍ في مرمى، كان هذه المرة صدر حبيبته!..
ويظهر الفيديو الألم الذي شعرت به Shakira عندما نالت الضربة من حبيبها وهو يلعب بطابة صغيرة حمراء اللون، ويصوّر نفسه وهو يرمي الكرة باتّجاه الحائط أمامه.
وكانت Shakira جالسة في الغرفة المقابلة له وهي تنظر إلى هاتفها الخلوي، قبل أن تقرّر النهوض والسير نحوه وهي تسأله بالإسبانيّة ما إذا كان الطعام قد أصبح جاهزاً، فرمىGerard بالكرة بكل قوّته نحوها وأصابها مباشرةً في صدرها.
يذكر أنّ رياضة كرم القدم تستحوذ على الكثير من اهتمام ووقت عائلة Shakira، حيث نشرت مؤخراً فيديو لإبنها الصغير Sasha وهو يلعب بكرة القدم، احتفالاً ببلوغه شهره السادس.

 

بالصورة: شاكيرا تحتفل بمرور 5 أشهر على ولادة طفلها

 

 

 

 

 

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