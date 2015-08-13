الحفلات والتصاريح تؤخّر فيلم رامي عياش

يواصل الفنان رامي عياش تصوير فيلم "بابارتزي" في مصر، وهو أول تجاربه السينمائية. وقد تم تصوير عدد من المشاهد في دار الأوبرا المصرية أمس.

ويشارك رامي في الفيلم كل من كارلا بطرس وإيمان العاصي وعزت أبو عوف، والقصة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوي.

وكانت درّة قد اعتذرت عن المشاركة في هذا الفيلم لوجود تغيرات حدثت في النص.

وقد ظهرت إيمان في كواليس الفيلم وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض وهو ما يشير إلى إنها ستتزوج من رامي عياش ضمن أحداث الفيلم المقرر عرضه في السباق السينمائي لعيد الأضحى.

وكان من المفترض أن يتم تصوير الفيلم منذ فترة طويلة، إلا أن التصوير تعطل بسبب انشغال رامي بإحياء الحفلات، بالإضافة إلى وجود تصاريح للتصوير كان لا بد من استخراجها.

يجسد رامي عياش في الفيلم شخصية مغني اسمه خالد شريف، وهو مطرب مشهور يلتقي بفتاة مصرية تجسد شخصيتها إيمان العاصي جاءت من مصر إلى لبنان، فواجهتها عراقيل إلى أن تلتقي برامي وتنشأ بينهما قصة حب تغير من مجرى أحداث الفيلم.