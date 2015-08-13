أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الحفلات والتصاريح تؤخّر فيلم رامي عياش

Google+ Print
الحفلات والتصاريح تؤخّر فيلم رامي عياش الحفلات والتصاريح تؤخّر فيلم رامي عياش

الخميس 13-08-2015 17:13

يواصل الفنان رامي عياش تصوير فيلم "بابارتزي" في ، وهو أول تجاربه السينمائية. وقد تم تصوير عدد من المشاهد في دار الأوبرا المصرية أمس.
ويشارك رامي في الفيلم كل من كارلا بطرس وإيمان العاصي وعزت أبو عوف، والقصة من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوي.
وكانت درّة قد اعتذرت عن المشاركة في هذا الفيلم لوجود تغيرات حدثت في النص.
وقد ظهرت إيمان في كواليس الفيلم وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض وهو ما يشير إلى إنها ستتزوج من رامي عياش ضمن أحداث الفيلم المقرر عرضه في السباق السينمائي لعيد الأضحى.
وكان من المفترض أن يتم تصوير الفيلم منذ فترة طويلة، إلا أن التصوير تعطل بسبب انشغال رامي بإحياء الحفلات، بالإضافة إلى وجود تصاريح للتصوير كان لا بد من استخراجها.
يجسد رامي عياش في الفيلم شخصية مغني اسمه خالد شريف، وهو مطرب مشهور يلتقي بفتاة مصرية تجسد شخصيتها إيمان العاصي جاءت من مصر إلى لبنان، فواجهتها عراقيل إلى أن تلتقي برامي وتنشأ بينهما قصة حب تغير من مجرى أحداث الفيلم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري