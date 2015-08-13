من هي الممثلة التركية التي يريد جيرانها طردها من شقتها؟

شهد المبنى الذي تقيم فيه الممثلة التركية أوزغي أوزبيرنتشجي الشهيرة برانيا في "الوشاح الأحمر" في شارع بغداد في اسطنبول، نشاطاً غير عادي إذ بدأ الجيران يجمعون تواقيع سكان المبنى لطردها من منزلها الخاص المستأجر من قبلها بسبب الإزعاج.

وكان الجيران قد حذّروا الممثلة مراراً من رفع صوت الموسيقى عند إقامتها حفلات ساهرة لأصدقائها في بيتها، لكنها لم تصغ إليهم، وتكرر إزعاجها لهم طوال إقامتها في شقتها، فقرروا هذه المرة اتخاذ موقف أكثر حزماً منها عبر المطالبة رسمياُ بإخلائها شقتها لتكرار إزعاجها لجيرانها بحفلاتها الصاخبة التي تستمر لساعات الصباح الأولى.

وأكد أحد سكان المبنى قائلاً "سأبذل قصارى جهدي لإبعاد أوزغي عن هذا المبنى لننعم بالراحة والهدوء مجدداً".

وتعيش أوزغي أوزبيرنتشجي حالياً أسعد أيام حياتها لنجاح الموسم الأول من مسلسلها "الحب مجدداً"، وقد أصبحت سفيرة علامة "كوليستون" العالمية لمستحضرات الشعر في تركيا.

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