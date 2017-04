بالصور: نجوم يتشابهون مع الرموز " Emojis"

تتنافس الشركات العالميّة فيما بينها على إضافة خاصيّات مميّزة على التطبيقات الأكثر استعمالا عالميّاً، مثل فيس بوك، تويتر، واتس اب وانستغرام...

والمشترك بين كلّ هذه التطبيقات، هي الرموز التعبيريّة أو Emojis التي تستعمل للتعبير عن المشاعر والمواقف.

ومن المؤكّد أنّ هذه الرموز لم تأت من فراغ. وهذه لائحة بـ14 إسماً من النجوم العالميين الذي جسّدوا في صورهم وأشكالهم الحقيقيّة صوراً واقعية من الرموز التعبيريّة الموجودة على الإنترنت:

1- Dan Osborne & Jacqueline Jossa:

نظراً لعلاقة الحبّ التي تجمعهما، كانت صورتهما الأكثر شبهاً لصورة طيور الحبّ " "The lovebirds.

2- Ferne McCann:

اختصرت في صورة لها الوجه الباكي " "The crying face.

3- Jourdan Dunn:

تفوّقت على النجمة العالميّة Miley Cyrus بطريقة إظهار لسانها مع ابتسامة مميّزة، فكانت الأكثر شبهاً للوجه المتبسم ولسانه خارج فمه "The tongue-out smiley".

4- Justin Bieber:

النجم المعروف بابتسامته الدائمة التي تظهر أسنانه بشكل يشبه الرمز المبتسم "The cheesy grin face".

5- Kate Middleton:

لا يمكن لأحد أن ينتزع من الدوقة Kate رمز الملكة "The Queen" في التطبيقات، لأنّه ببساطة صورة مصغّرة عنها.

6- Khloe Kardashian:

جسّدت في إحدى الصور رمز الوجه المصدوم "The OHEMGEE shocked face" بشكل كبير.

7- Kris Jenner:

تشابهت نجمة تلفزيون الواقع مع رمز الوجه الغاضب "The really angry one".

8- Lauren Goodger:

لا شك في أنّ صورها السيلفي بشفاه البطّة، دائماً ما تتشابه مع رمز الوجه الذي يقبّل "The pouting kissy-wissy face".

9- Michelle Keegan:

تشابهت صورتها السيلفي من داخل سيارتها، وهي تضع نظارات الشمس على وجهها، مع الرمز الذي يضع نظارة "The cool dude".

10- Millie Mackintosh:

في صورة لها وهي نائمة، جسّدت النجمة رمز الوجه النائم "The slippin' one".

11- Mollie King:

نشرت صورة سيلفي لها مع كلبها، فظهر الكلب شبيهاً لرمز الكلب المرح "The puppy one".

12- Nelly:

نشرت صورة سيلفي تحمل فيها ابنها، الذي ظهر متبسماً بشكل مطابق لرمز الطفل المتبسم "The baby one".

13- Taylor Swift:

ارتدت النجمة، في إحدى حفلاتها، فستاناً باللون الأحمر، وظهرت فيه شبيهة برمز الراقصة بالفستان الأحمر "The sassy red dress one".

14- Ryan Gosling:

ظهر في صورة على القارب بشكل مطابق تماماً لرمز البحّار "The rowing boat one".