نظرة على قائمة الأهلي - أزمة ارتكاز.. غزارة هجومية ودفاع غير مقنع

أرسل الأهلي قائمة تضم 30 لاعبا لاتحاد الكرة ما بين 25 فوق السن و5 تحت السن ليغلق قائمته بشكل مبدئي وشهدت ربما مفاجأة وحيدة هي تواجد أحمد عبد الظاهر.

لكن على الجانب الآخر خرج من القائمة كل من بيتر إيبي وهندريك بالإضافة للاعبين المعارين مثل إسلام رشدي ومحمد رزق ولؤي وائل.

الأهلي أغلق قائمته ولكنه مازال يستطيع استبدال أحد لاعبيه بلاعب أخر إذا استطاع التعاقد معه قبل نهاية فترة التسجيل.

ويلقي FilGoal.com نظرة سريعة على قائمة الأهلي وما مراكز القوى الذي دعمها المارد الأحمر وكذلك ما يفتقده.

حراسة المرمى

حراسة عرين الشياطين الحمر احتوت على اسم رابع هو أحمد الشيخ تحت السن فيما حافظ الأهلي على الثلاثي إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض.

الدفاع

ربما كان ينتظر جماهير الأحمر أن يدعم الأهلي صفوفه بمدافع إضافي نظرا لعدم اقتناع الكثيرين بأن يستطيع الرباعي سعد سمير ومحمد نجيب وشريف حازم وشريف عبد الفضيل تحمل مسؤولية الفريق طوال الموسم.

الأهلي حاول التعاقد مع رامي ربيعة لكن الأمر حتى الآن لم ينجح في ضم مدافع قوي مناسب لتوقعات جماهيره.

في الدفاع نجح الأهلي في استعادة أحمد فتحي الظهير الأيمن والذي بلا شك سيعيد الكثير من قوة دفاع الشياطين الحمر.

الوسط

على الناحية الهجومية الأهلي دعم صناعة اللعب بأحمد الشيخ لاعب المقاصة لينضم إلى واحد من أكثر المراكز التي لا يعاني فيها المارد الأحمر.

لكن في قلب الوسط الأهلي فشل في ضم عمرو السولية الذي كان سيحل مشاكل عديدة للفريق وفقط ضم صالح جمعة الذي قد يلعب دورا ممتازا وظهر البعض منه أمام النجم الساحلي.

لكن تظل معاناة الأهلي الأكبر في خط الوسط هو مركز الارتكاز الذي لا يوجد فيه سوى حسام عاشور فقط وليس له بديل سوى أحمد فتحي الذي قد يدخل لعمق الملعب تاركا مركز الظهير الأيمن لباسم علي.

الهجوم

سوق الانتقالات في مركز الهجوم يعد أكثر المراكز التي نال تدعيهما رضاء الأهلاوية بشكل عام بعد التعاقد مع جون أنطوي هداف الدوري المصري الموسم قبل الماضي وكذلك ماليك إيفونا هداف الدوري المغربي بعد صراع طويل مع الزمالك.

محمد حمدي زكي أيضا مهاجم الاتحاد السكندري والذي قدم أداء ممتازا الموسم الماضي بالإضافة للعناصر الموجودة مثل عمرو جمال وأحمد عبد الظاهر وأخيرا جدو ومتعب.