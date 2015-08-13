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مرتضى منصور لأحمد الشيخ: سنتك سوداء

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مرتضى منصور لأحمد الشيخ: سنتك سوداء مرتضى منصور لأحمد الشيخ: سنتك سوداء

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أحمد الشيخ لاعب المقاصة السابق والأهلي الحالي بسبب "هجومه على الزمالك".

الأهلي تعاقد رسميا مع أحمد الشيخ قبل أن يتقدم الزمالك بعقود لاتحاد الكرة تؤكد توقيع اللاعب مع الفريق الأبيض.

اتحاد الكرة رفض قيد الشيخ في قائمة الأهلي بسبب عقود الزمالك إلى جانب تحويل اللاعب إلى التحقيق. (طالع التفاصيل)

وعن أزمة أحمد الشيخ قال مرتضى منصور: "يجب أن يكون عبرة لأي لاعب يوقع لأكثر من نادي".

وأضاف في تصريحات لبرنامج (الملاعب اليوم) "سنتك سوداء لأنك أخطأت في حق الزمالك النادي العريق".

وعن هل يحل الأزمة وديا قال رئيس الزمالك: "لو كان الشيخ قد جاء إلى الزمالك وأوضح لي مشكلته مع أحمد عيد وإنه غير جاهز نفسيا للعب مع الفريق. كنت سأحاول حل الموضوع. وإن لم يحدث كنت سأعطيه العقود وينتهي الأمر".

وأتم "ولكن الآن لا وقت للتهاون ويجب أن يكون أي لاعب عبرة".

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