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التشكيل - كما انفرد في الجول .. أنطوي يقود هجوم الأهلي ضد الجونة

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التشكيل - كما انفرد في الجول .. أنطوي يقود هجوم الأهلي ضد الجونة التشكيل - كما انفرد في الجول .. أنطوي يقود هجوم الأهلي ضد الجونة

يقود جون أنطوي تشكيل الأهلي في مواجهة الجونة يوم الخميس في إطار دور الـ16 من كأس .

الأهلي يواجه الجونة في دور الـ16 من كأس مصر.

وكان FilGoal.com قد انفرد بنية فتحي مبروك المدير الفني للأهلي بالبدء بأنطوي ومحمد ناجي جدو في خط الهجوم كما ظهر في مران الفريق.

وبالفعل يبدأ أنطوي أساسيا لأول مرة مع الأهلي كما يعود محمد ناجي جدو للظهور في التشكيل مجددا.

ويشارك شريف عبد الفضيل كقلب دفاع بجوار محمد نجيب.

وفيما يلي تشكيل الفريق بالكامل لمواجهة الجونة:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: حسين السيد - محمد نجيب - شريف عبد الفضيل - أحمد فتحي.

الوسط: عبد الله السعيد - حسام عاشور - حسام غالي - رمضان صبحي.

الهجوم: أنطوي - جدو.

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