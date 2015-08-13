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ميدو يوضح هدف الإسماعيلي من المشاركة في كأس شمال إفريقيا

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ميدو يوضح هدف الإسماعيلي من المشاركة في كأس شمال إفريقيا ميدو يوضح هدف الإسماعيلي من المشاركة في كأس شمال إفريقيا

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عن هدف مشاركة الدراويش في بطولة كأس شمال إفريقيا وذلك في أعقاب الخروج من كأس مصر.

وودع الإسماعيلي مسابقة كأس مصر عقب الهزيمة من سموحة بركلات الترجيح يوم الأربعاء، وسافر الفريق للمغرب ووصل إليها فجر الخميس.

ويشارك الإسماعيلي في البطولة بجوار كل من الرجاء المغربي، الهلال الليبي، والإفريقي التونسي.

ويبدأ الدراويش مبارياتهم في البطولة أمام الرجاء يوم الجمعة، قبل ملاقاة الهلال يوم الأحد، وأخيرا الإفريقي الأربعاء المقبل.

وتحدث ميدو لبرنامج الملاعب اليوم قائلا:"الهدف هو مشاركة أكثر عدد ممكن اللاعبين الجدد والشباب وتحفيظهم طريقة وأسلوب لعب الفريق خلال الموسم المقبل".

وأضاف"سنلعب ثلاث مباريات في ست أيام فقط، ولكن هذا شيء جيد فسوف يساعدنا على الاستعداد للموسم المقبل".

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