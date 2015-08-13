الأهلي يُجيب .. هل تجددت إصابة عمرو جمال بالرباط الصليبي

نفى الجهاز الطبي للنادي الأهلي الأنباء التي خرجت عن تجدد إصابة عمرو جمال مهاجم الفريق بالرباط الصليبي مجددا.

عمرو جمال عاد للمشاركة مع الأهلي بعد غياب طويل بسبب إصابة الرباط الصليبي.

قبل أن يتعرض لإصابة في مران الأهلي في نفس الركبة التي عان منها من إصابة الصليبي.

وخرجت أنباء تشير لتجدد إصابة عمرو جمال بالصليبي وهو ما نفاه الأهلي تماما.

وشارك عمرو جمال بشكل طبيعي خلال مران المستبعدين يوم الخميس بعد قرار الجهاز الطبي بإعطاء اللاعب راحة من المشاركة أمام الجونة.

كما أكد الأهلي على عودة عمرو جمال من جديد للمشاركة في التدريبات الجماعية يوم الجمعة على أن يكون مستعد وجاهز للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في دور الـ16 من كأس مصر قبل السفر إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي في الكونفدرالية.