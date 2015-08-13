مباشر - كأس مصر - الأهلي 4-0 الجونة..أنطوي يسجل

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة الأهلي والجونة في إطار دور الـ16 من كأس مصر.

تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا:

- أحداث المباراة

ق18: عرضية من رمضان صبحي من اليسار تسلمها أنطوي داخل منطقة الجزاء ثم سددها في أعلى الشباك.

-أنطوي والرابع.

ق10: عرضية من رمضان صبحي سددها عبد الله السعيد في الشباك.

- الثالث للأهلي.

- عبد الله السعيد يسددها بسهولة على يسار الحارس.

ق9: كرة ساقطة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء تسلمها رمضان وتمت عرقلته والحكم احتسب ركلة جزاء.

ق3: هجمة مرتدة للأهلي من الجبهة اليمنى عن طريق عبد الله السعيد حولها بعرضية أرضية داخل منطقة جزاء الجونة وشمس الدين السعيد حاول تشتيت الكرة لكنها حولت اتجاها في شباك فريقه.

- الأهلي يسجل الأول.

ق2: أحمد سمير قرني أطلق قذيفة لكنها ارتطمت في العارضة.

**الأهلي 0-0 الجونة