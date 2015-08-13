محمد سالم لـ في الجول: أتمنى إثبات نفسي للجميع مع الزمالك

تمنى محمد سالم لاعب المقاولون العرب السابق والزمالك الحالي إثبات نفسه سريعا مع الفريق وتسجيل أول أهدافه مع الزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة حرس الحدود في إطار دور الـ16 من كأس مصر.

محمد سالم شارك لأول مرة بقميص الزمالك في لقاء ليوبار بالكونفدرالية. بعدما حل كبديل لعدة دقائق قبل نهاية المباراة.

وقال محمد سالم لـFilGoal.com: "أتمنى المشاركة في لقاء حرس الحدود وتسجيل أول أهدافي مع الزمالك".

وأضاف "لم أخذ الفرصة بالكامل أمام ليوبار وأسعى لإثبات نفسي".

وأتم "أتمنى إثبات نفسي للجميع وقيادة الزمالك للقب كأس مصر".