محلب يناقش مع نقيب الصحفيين ملفات الأجور والإسكان والمعاشات

التقى المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بحضور الدكتور عادل عدوي وزير الصحة.

في بداية الاجتماع قال رئيس الوزراء : أحترم مهنة الصحافة ، التي تنير المجتمع، وتربيت على كتابات كبار الصحفيين، الذين أثروا في المجتمع.

من جانبه، وجه نقيب الصحفيين الشكر لرئيس الوزراء على تواصله وحرصه على مقابلة مجلس النقابة، وعلى دعمه المستمر للصحفيين.

وشرح نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس التحديات التي تواجه نقابة الصحفيين، وكذا الصحفيين في هذه المرحلة، وعرضوا عدة ملفات تتعلق بالأجور، والعلاج، والاسكان، والتدريب، والمعاشات، إضافة الى مشكلة عدد من الصحفيين بالصحف الحزبية المتوقفة، ووعد المهندس إبراهيم محلب بدراسة هذه الملفات، وتم تحويلها الى الوزراء المختصين لسرعة دراستها، كما كلف بتشكيل لجنة من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى للصحافة والنقابة لدراسة ملف الأجور.

كما وافق وزير الصحة على توفير علاج فيروس “سي” للمرضى من أسر الصحفيين.