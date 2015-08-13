الصليب الأحمر يوزع مساعدات على نازحين على الحدود السعودية مع اليمن

أعلن فريق من الصليب الأحمر الدولى، اليوم الخميس، أنه قام لأول مرة بتوزيع مساعدات غذائية لستة آلاف نازح على الحدود السعودية مع اليمن.

وأوضح فريق الصليب الأحمر (مكتب صنعاء ) فى حسابه على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" أنه قام لأول مرة بتوزيع مساعدات إغاثية لستة آلاف نازح فى منطقة برط العنان بمحافظة الجوف الواقعة على الحدود السعودية مع اليمن.

وخلال الأيام والأسابيع الماضية سبق أن أعلن الفريق عن توزيع مساعدات غذائية لليمنيين المتضررين من الحرب الحالية فى عدة محافظات.

ويعانى معظم اليمنيين من انعدام الأمن الغذائى وغياب فرص العمل بسبب الأزمة الكبيرة التى تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربعة أشهر.