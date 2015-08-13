بريطانيا تدين هجوم بغداد وتجدد دعمها للحكومة والشعب العراقى

أدانت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، الاعتداء الذى تم اليوم على مدنيين عراقيين فى سوق مزدحم بمدينة الصدر فى بغداد، وتسبب فى مقتل عدد كبير من المواطنين، مجددا دعم المملكة المتحدة للحكومة والشعب العراقى فى مواجهتهم للإرهاب.

وقتل أكثر من 60 شخصا وأصيب العشرات فى انفجار شاحنة مفخخة فى سوق حى جميلة بمدينة الصدر المزدحم فى بغداد.

وقال وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية توباياس إلوود - فى تصريح اليوم - "لقد أحزننى جدا سماع نبأ سقوط عدد كبير من القتلى فى سوق مزدحمة فى بغداد صباح اليوم نتيجة اعتداء إرهابى تبناه إرهابيو داعش. استهدف هؤلاء المجرمون الغوغائيون مجددا منطقة مدنية مزدحمة بمواطنين أبرياء. أتوجه بالتعازى والمواساة لأهالى وأصدقاء الضحايا الأبرياء لهذا الاعتداء."

وأضاف "تواصل المملكة المتحدة مساندتها لجهود الحكومة العراقية والشعب العراقى فى تصديهم للتطرف العنيف فى العراق."