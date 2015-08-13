بالفيديو.. شاهد أبرز الأحزاب والقوى الكردية فى سوريا

تعد أحزاب "الاتحاد الوطنى الديمقراطى"، و"الديموقراطى الكردستانى السورى" والوحدة الديمقراطى يكيتى" و"الحزب التقدمى" و"تيار المستقبل" من أبرز الأحزاب والحركات الكردية السورية سادتها انشقاقات وتنوعًا فى الولاءات الإقليمية واتسمت بابتعادها عن الإسلام السياسى.

ووفق الفيديو الذى بثتة فضائية العربية الحدث فقد تأسس الحزب "الاتحاد الوطنى الديمقراطى" فى عام 2003 ويعد الفرع السورى لحزب العمال الكردستانى "pkk"، يرأسه صالح مسلم محمد وآسيا العبد الله،ولديه وحدة عسكرية تدعى "قوات حماية الشعب" لعبت دورًا بارزًا فى معارك عين العرب "كوبانى" فى مواجهة التنظيم الإرهابى "داعش" بدعم من التحالف الدولى، يرفض الحزب الانضمام إلى الائتلاف الوطنى ويهتم بالتعاون مع النظام السورى.

ويعد حزب "الديمقراطى الكردستانى السورى" من أقدم الأحزاب الكردية السورية عانى من انشقاقات عدة ويتزعمه عبد الحكيم بشار كما أنه وثيق الصلة بحزب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزانى الذى يحمل الأسم نفسه، ويعد من مؤسسى منظومة "إعلان دمشق 2005 والمجلس الوطنى الكردى 2011"، ولديه قوة صغيرة من مقاتلين تدربوا فى كردستان العراق تسمى "البشمركة ووج أفا".

وتأسس حزب "الوحدة الديمقراطى الكردى -يكيتى- "، عام 1993 ويطالب برفع الاضطهاد القومى عن كرد سوريا، ويعد أحد مؤسسى المجلس الوطنى الكردى.

أما "الحزب التقدمى الكردى" الذى تأسس فى عام 1965 بعد انشقاق أفراده عن الحزب الديموقراطى الكردستانى فيعد من مؤسسى إعلان دمشق ويقال عنه إنه مدعوم من حزب جلال طالبانى فى العراق.

ويعد "تيار المستقبل الكردى" ليبرالى معارض وعضو مؤسس لــ"المجلس الوطنى السورى" مؤسسه مشعل تمو أحد أبرز رموز المعارضة السورية الذى اغتيل على يد مجهولين فى عام 2011.