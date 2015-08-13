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اليوم.. المايسترو سليم سحاب وهانى شاكر فى حفل فنى بالإسماعيلية

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اليوم.. المايسترو سليم سحاب وهانى شاكر فى حفل فنى بالإسماعيلية اليوم.. المايسترو سليم سحاب وهانى شاكر فى حفل فنى بالإسماعيلية
تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدولية ومحافظة الإسماعيلية حفلاً فنيًا مساء اليوم بفندق ميركيرورى على قناة السويس.

يشارك في الحفل الفنان والمايسترو سليم سحاب وفرقة كورال أطفال تحيا مصر كما يقدم عدد من الفنانين بعض الفقرات الفنية وعلى رأسهم الفنان هانى شاكر والفنانة جنات والفنان أحمد جمال والفنانة ياسمين العلوانى ابنة الإسماعيلية وسوف يتم تكريم عدد من ضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذين شاركوا فى حفر قناة السويس.

يبدأ الحفل فى الساعة الثامنة مساء وينتهي فى الساعة العاشرة بحضور عدد كبير من القيادات بوزارة الشباب والرياضة ومحافظة الإسماعيلية.
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