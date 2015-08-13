الأقصر تشهد وفيات جديدة بسبب الموجة الحارة

قالت مصادر بمديرية الشئون الصحية في محافظة الأقصر إن مستشفي الأقصر الدولي شهد اليوم الخميس، وفاة حالتين جديدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

> واشارت المصادر إلى إن المتوفين هما مهدية محمد عبد السميع 41 عامًا، وتوفيق عباس مدني 73 عامًا.

> وأكدت المصادر إن إجمالي الحالات التي وافتها المنية بمستشفيات الأقصر منذ بداية الموجه الحارة في الثالث من أغسطس الجاري وحتى اليوم الخميس، بلغ 18 حالة، فضلاً عن إصابة 38 شخص أصيبوا بضربات شمس وتلقوا العلاج في مستشفيات المحافظة .