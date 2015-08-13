بالصور.. محافظ سوهاج يقوم بجولة تفقدية بحي شرق سوهاج ومركز أخميم

قام الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، بجولة تفقدية بحي شرق سوهاج ومركز أخميم، يرافقه شرطة المرافق والمرور والأمن الصناعي والسلامة المهنية وإدارة شئون البيئة بالإضافة إلى مفتش الأغذية التابع لمديرية الصحة بسوهاج.

> بدأ الدكتور ايمن عبد المنعم الجولة بتفقد ميدان الشبان المسلمين، ثم توجه إلى ميدان الثقافة وطريق اسيوط سوهاج، حيث تم فرض غرامات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفات التى قام بها عدد من المواطنين في شوراع المدينة.

> كما تفقد شارع سيتي والتحرير وأمر برفع جميع القمامة من الشوارع ووضع الحاويات الخاصة بتجميع القمامة بعيدًا عن الشوراع الرئيسية حفاظًا على حركة المرور بتلك الشوارع، كما كلف رئيس الوحدة المحلية لحي شرق بتكثيف حملات إزالة الاشغالات ومتابعة عمليات البناء التي تتم في نطاق الحي .

> وتوجه المحافظ إلى مركز أخميم بقرية الحواويش حيث تمت إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية في وجود الأجهزة الامنية، وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج، وتكثيف الحملات بنواحي مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

> وتابع عمليات الرصف والترميم التى تتم بمنطقة الخلوة بمركز أخميم وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بضرورة إزالة المطبات الصناعية علي الطرق الرئيسية والفرعية في اسرع وقت ممكن .

> وتكليف مديرية الطرق برصف الشوارع والطرق بالمدن والقرى خلال الفترة القادمة مع وضع جدول زمني لتنفيذ الخطة .