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«الكنيسة»: تشكيل لجنة لمناقشات قانون «الأحوال الشخصية» والتصويت نوفمبر المقبل

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«الكنيسة»: تشكيل لجنة لمناقشات قانون «الأحوال الشخصية» والتصويت نوفمبر المقبل «الكنيسة»: تشكيل لجنة لمناقشات قانون «الأحوال الشخصية» والتصويت نوفمبر المقبل

الكنيسة المصرية

عقدت لجنة الإيمان والتشريع والتعليم بالمجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية اليوم الخميس، جلستها الثانية لمناقشة قانون الاحوال الشخصية.

وقررت اللجنة فى إجتماعها الذى شارك فيه 14 أسقفًا، رفع المناقشات إلى لجنة قانونية سوف يجري تشكليها لاحقًا للنظر في القانون تمهيدًا لعرضه على المجمع المقدس في نوفمبر المقبل للتصويت عليه.

شارك فى جلسة اليوم، التي ترأسها مقرر لجنة الايمان الأنبا موسى، وكيل البطريركية بالقاهرة القمص سرجيوس ، المتحدث باسم الكنيسة القس بولس حليم، سكرتير المجمع المقدس الأنبا رافائيل، مطران أسوان الأنبا هدرا، مطران دمياط الأنبا بيشوي، أسقف طنطا الأنبا بولا، أسقف المعادي الأنبا دانيال، أسقف سمالوط الأنبا بفنتيوس، اسقف عام المنيا الأنبا مكاريوس ، واسقف أطفيح الأنبا زوسيما.

يذكر أن جلسة اليوم هي الثانية بعد جلسة الأمس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

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