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الأهلى يقيد 25 لاعباً فى قائمته و5 لاعبين تحت السن

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الأهلى يقيد 25 لاعباً فى قائمته و5 لاعبين تحت السن الأهلى يقيد 25 لاعباً فى قائمته و5 لاعبين تحت السن

أرسل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة الكابتن فتحى مبروك المدير الفنى قائمة تضم 25 لاعباً إلى منطقة القاهرة واتحاد الكرة لقيدهم فى القائمة المحلية، علاوة على قيد 5 لاعبين من مواليد 1995 (تحت السن).
> وتضم القائمة كلاً من شريف إكرامى- أحمد عادل عبد المنعم – مسعد عوض – شريف عبد الفضيل – شريف حازم – محمد نجيب – سعد سمير- صبرى رحيل – حسين السيد “مارسيلو” – باسم على – أحمد فتحى- حسام عاشور- حسام غالى – عبد الله السعيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا- أحمد الشيخ- محمد ناجى “جدو” – عمرو جمال – جون أنطوى- إيفونا- عماد متعب- صالح جمعة – محمد حمدى زكى “جدو الصغير” – أحمد عبد الظاهر .
> وضمت القائمة خمسة لاعبين تم قيدهم تحت السن، هم: أحمد الشيخ حارس مرمى وأحمد عبد الرسول ومحمد حمدى ومحمد هانى وحسام جلال.

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