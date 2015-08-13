للمرة الثانية.. صحة الإسكندرية تحبط محاولة تصدير 6 شحنات كبدة تم رفضها

صرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأنه أثناء قيام إحدى شركات التصدير والاستيراد بإعادة تصدير عدد 6 رسائل كبدة بقرى مجمدة بعد رفضها صحيًا وإجمالى عددها 13 ألف كرتونة، وتبين لمفتش الأغذية وجود عجز فى الكراتين المرفوضة الواجب إعادة تصديرها بمقداره 2161 كرتونة، كما تبين قيام الشركة المستوردة بإبدال عدد من 2400 كرتونة بأخرى منتهية الصلاحية لم ترد بالمستندات ولم يسبق معاينتها.

وعليه قد تم إيقاف إعادة التصدير وتم تشكيل لجنة من مراقبة الأغذية والجمارك والبيطرى والصادرات ومكافحة التهريب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد سبق وأحبطت منذ أيام محاولة مشابهة لتصدير شحنة لحوم بقرية سليمة بدلاً من شحنة لحوم مستوردة مرفوضة صحيًا.

>