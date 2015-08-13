أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

للمرة الثانية.. صحة الإسكندرية تحبط محاولة تصدير 6 شحنات كبدة تم رفضها

Google+ Print
للمرة الثانية.. صحة الإسكندرية تحبط محاولة تصدير 6 شحنات كبدة تم رفضها للمرة الثانية.. صحة الإسكندرية تحبط محاولة تصدير 6 شحنات كبدة تم رفضها
صرح الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأنه أثناء قيام إحدى شركات التصدير والاستيراد بإعادة تصدير عدد 6 رسائل كبدة بقرى مجمدة بعد رفضها صحيًا وإجمالى عددها 13 ألف كرتونة، وتبين لمفتش الأغذية وجود عجز فى الكراتين المرفوضة الواجب إعادة تصديرها بمقداره 2161 كرتونة، كما تبين قيام الشركة المستوردة بإبدال عدد من 2400 كرتونة بأخرى منتهية الصلاحية لم ترد بالمستندات ولم يسبق معاينتها.

وعليه قد تم إيقاف إعادة التصدير وتم تشكيل لجنة من مراقبة الأغذية والجمارك والبيطرى والصادرات ومكافحة التهريب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قد سبق وأحبطت منذ أيام محاولة مشابهة لتصدير شحنة لحوم بقرية سليمة بدلاً من شحنة لحوم مستوردة مرفوضة صحيًا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365