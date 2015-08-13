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النيابة تعاين موقع حريق ميناء الأدبية بالسويس

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النيابة تعاين موقع حريق ميناء الأدبية بالسويس النيابة تعاين موقع حريق ميناء الأدبية بالسويس
انتقل فريق من النيابة العامة بالسويس عصر اليوم، الخميس، لمعاينة موقع الحريق، الذى شب فى شركة "طرطور" لتصنيع وصيانة مراكب الصيد بالمنقطة الحرة بمنقطة الأدبية، وبالقرب من ميناء الأدبية بطريق السويس – العين السخنة.

كان اللواء جمال عبدالبارى، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارًا بنشوب حريق بمعدات شركة "طرطور" لتصنيع وصيانة المراكب بالمنطقة الحرة بالأدبية أثناء قيام العمال بإعمال اللحام.

وقامت قوات الحماية المدنية بمنطقة الأدبية بالسيطرة على الحريق وإخماده سريعًا دون أن يمتد للمراكب والمعدات الخشبية.

واستمع فريق النيابة العامة بالسويس إلى أقوال الشهود فى الحادث وعدد من مسئولى المنطقة الحرة.

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مصر 365