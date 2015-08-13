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إخلاء سبيل رئيس مباحث القنطرة شرق بتهمة حيازة أسلحة بكفالة 50 ألف جنيه

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إخلاء سبيل رئيس مباحث القنطرة شرق بتهمة حيازة أسلحة بكفالة 50 ألف جنيه إخلاء سبيل رئيس مباحث القنطرة شرق بتهمة حيازة أسلحة بكفالة 50 ألف جنيه
قررت محكمة جنايات الإسماعيليه دائرة جنوب سيناء إخلاء سبيل النقيب محمود سرايا، رئيس مباحث قسم شرطة القنطرة شرق، فى القضية رقم 1008 إدارى قسم أول والتهمة الموجهة له حيازة أسلحة بدون ترخيص وسيارات بدون أوراق، وإنهاء حبسه احتياطيا، بكفالة 50 ألف جنيه.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على رئيس المباحث بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، وتم إيداعه فى السجن بتلك التهمة، وتم حبسه على ذمة التحقيقات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

ودفع محامى رئيس المباحث أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما دون إذن من النيابة العامة، وبطلان الدليل المستمد من المضبوطات لانتفاء صلة المتهم بها وعدم معقولية الواقعة واستحالة تصويرها على النحو الوارد بالأوراق، كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وسقوط حبس المتهم وفقا لنص المادة 167 إجراءات جنائية، وقد ترافع فى موضوع الدعوى واستجابت المحكمة لطلب الدفاع وأمرت بإخلاء سبيل رئيس المباحث.


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