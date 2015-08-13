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للمحجبة: قناع لتبييض بشرتك في دقائق

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للمحجبة: قناع لتبييض بشرتك في دقائق للمحجبة: قناع لتبييض بشرتك في دقائق

الخميس 13-08-2015 16:35

هل تودين تبيبض بشرة وجهك للتخلص من التصبغات التي تزعجك؟ أم تودين الحصول على بشرة افتح بدرجة لونية أو أكثر بحيث يظهر وجهك ناصعاً مع الحجاب ؟ " سيدتي نت " يساعدك في تحقيق هذا الأمر من خلال خطوات بسيطة لا تتطلب منك وقت أو جهد كل ما عليك فعله هو تطبيق هذا الماسك للحصول على بشرة فاتحة خالية من التصبغات اللونية والعلامات السوداء.

مكونات قناع تبييض البشرة:
ملعقة من الحليب البودرة
ملعقة من بودرة التلك
ملعقة من ماء الورد
ملعقة من النشاء
ملعقة من كريم مرطب أو 10 قطرات من زيت اللوز.
ولاصحاب البشرة الدهنية ننصحكم بإضافة ما مقداره عصير نصف ليمونة .
لتحضير الماسك امزجي كل المكونات الجافة سوياً ثم أضيفي عليها ماء الورد و الكريم المرطب أو زيت اللوز و عصير الليمون.
لتطبيق الماسك :
اغسلي وجهك بالماء الدافئ و جففيه جيدا ثم ضعي القناع على بشرتك لمدة تترواج بين ال 10 وال 20 دقيقة
قومي بعدها بفرك القناع بأطراف أصابعك و اشطفيه بالماء الدافئ ثم البارد.
طبقي هذا الماسك مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء.

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