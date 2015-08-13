السجن 4 أشهر لمغربيين تعرضا بالضرب لأحد المثليين جنسيا

دانت محكمة فى مدينة فاس وسط المغرب الخميس شخصين بالسجن 4 أشهر ودفع غرامة 50 يورو لكل منهما إثر أدانتهما بتهم "الضرب والجرح المتعمدين" فى حق شاب مثلى، حسبما أكد مصدر حقوقى لـ"فرانس برس" .

وقال مصطفى جبور مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فى فاس "صدر الحكم فى حق المسؤولين عن الاعتداء حيث أمر القاضى بحبسهما أربعة أشهر مع النفاذ مع دفع غرامة مالية قدرها 500 درهم (50 يورو" لكل منهما.

وأضاف "ما يزال الضحية يعيش صدمة ويحتاج الى الدعم النفسى والحماية، والحكم الذى صدر ليس كافيا لردع مثل هذه الاعتداءات".

وكانت الصحافة الإلكترونية المغربية نشرت نهاية يونيو شريط فيديو يظهر مواطنون فى مدينة فاس وهم يحاصرون سيارة أجرة ويخرجون منها ويبرحونه ضربا بسبب مظهره الخارجى فى حين كان البعض يحرض على قتله، قبل ان يتدخل أحد رجال الشرطة.

وكان مسئول فى المحكمة الابتدائية بفاس اكد اثر الواقعة انه "سيتم التعامل بصرامة مع كل من يتجاوز سلطة القانون وصلاحيات الدولة".