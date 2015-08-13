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النيابة الإدارية تفتح التحقيق في حريق «سنترال الأوبرا» بالعتبه

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النيابة الإدارية تفتح التحقيق في حريق «سنترال الأوبرا» بالعتبه النيابة الإدارية تفتح التحقيق في حريق «سنترال الأوبرا» بالعتبه

حريق سنترال الأوبرا

قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سامح كمال، فتح تحقيٍق عاجل، بمعرفة المكتب الفني لرئيس الهيئة، في واقعة احتراق عدة طوابق بمبنى سنترال الأوبرا، في الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ونقلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط » عن المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، قوله  في بيان أصدره اليوم، إنه جرى تكليف أيمن نجيب عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإجراء التحقيق بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب، مع سرعة استعجال تقرير المعمل الجنائي وتحريات البحث الجنائي حول الواقعة.

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