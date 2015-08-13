تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني بالسويس

وافق عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، على طلب تقدم به محمد عزب مدير عام التعليم الفني لتخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة بهذه المدارس، وأضاف عزب إن من أسباب التخفيض لزيادة معدلات بعض الأقسام التي تحتاجها سوق العمل خلال المرحلة القادمة عقب الافتتاح الموفق لقناة السويس الجديدة في 6 من الشهر الجاري.

و كان حسن فرج مدير إدارة التعليم الصناعي قد تقدم بطلب إلى مدير عام التعليم الفني للمطالبة بخفض درجات القبول بعدد من المدارس على النحو الآتي:

> 1- المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة من 265 إلى 260 درجة ( للبنين فقط ).

> 2- المدرسة الميكانيكية الصناعية المتقدمة من 188 إلى 184 درجة.

> 3- مدرسة المستقبل الصناعية بنين من 188 إلى 184 درجة.

> 4- مدرسة ذكى نجيب محمود الصناعية من 186 إلى 182 درجة.

> 5- مدرسة الصباح الصناعية بنات من 187 إلى 177 درجة.

> 6- مدرسة السويس الصناعية بنات من 187 إلى 177.

كما أعلنت المديرية في بيان إعلامي إنه في إطار حرص مديرية التربية والتعليم على تلبية المطالب المشروعة لأولياء الأمور، أفاد محمد عزب إنه تم تغيير الربط الجغرافي لمدرسة أحمد عبده الإعدادية بنات من مدرسة السادات الصناعية إلى مدرسة السويس الصناعية بنات و مدرسة التعاونيات الصناعية، وذلك حسب الحد الأدنى للقبول بكل مدرسة.

و من جانبه أكد عبد الحافظ وحيد إن قرار التخفيض جاء لتحقيق العدالة بين مختلف شرائح الطلاب و تعاطياً مع المتغيرات الجديدة في سوق العمل عقب الإعلان عن بدء إفتتاح مشروعات جديدة تزامناً مع افتتاح القناة الجديدة.