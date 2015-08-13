محافظ الجيزة: لا نمتلك وحدات إيواء و"بنشحت شقق من وزارة الإسكان"

قال الدكتور خالد زكريا، محافظ الجيزة، إن المحافظة لا تمتلك شقق إيواء فى حالة انهيار أى عقارات بنطاق المحافظة، وينص القانون على نصب خيام للمتضررين.. قائلا: "إحنا معندناش مساكن للإيواء وفى حالة احتياجنا لظروف طارئة بنشحت شقق وزارة الإسكان لمدة معينة".

وأضاف المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على خلفية انهيار عقار بإمبابة، أن عدد المتضررين الذين لجأوا للمحافظة للحصول على تعويضات وصل إلى 116 أسرة، مؤكدا أن أسر المنزل المنهار سيتم تعويضهم بأثاث بدلا من المفقود.

يذكر أن المحافظة واجهت خلال الأسبوعيين الماضيين أزمة فى انهيار عقارين بالهرم وإمبابة، كشفت وجود أزمة عدم امتلاك المحافظة وحدات خاصة بها للإيواء.