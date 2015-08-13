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بالصور.. المركز الثالث للجيش المصرى فى مسابقة "أسياد الدفاع الجوى" بروسيا

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حصل جنود الجيش المصرى، المشاركين فى مسابقة "أسياد الدفاع الجوى"، التابعة للألعاب العسكرية الدولية فى روسيا، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد الجيش الروسى، الذى حصل على المركز الأول، والجيش البيلاروسى الحاصل على المركز الثانى.

ونشر الموقع الإلكترونى لوزارة الدفاع الروسية صور تكريم الأبطال المصريين، الذين شاركوا فى المسابقة، إذ نافس الجيش المصرى، نظيره الصينى، والباكستانى، والقنزويلى، وانتزع منهم الميدالية البرونزية.

وفاز أصحاب الأرض والجمهور بالميدالية الذهبية والفضية، وذلك بعد استعراض قوى لمهارات الدفاع الجوى، واستخدام صواريخ الدفاع الجوى المحمولة على الكتف (إيجلا).

وجرت مسابقة المهارات المهنية "أسياد الدفاع الجوى" المضادة للطائرات، فى إطار الألعاب العسكرية الدولية 2015، من 8 إلى 12 أغسطس، فى ملعب تابع لمركز التدريب 726 للقوات البرية للدفاع الجوى فى "ييسك".

قائد الفوج المصرى المشارك فى المسابقة -اليوم السابع -8 -2015
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قائد الفوج المصرى المشارك فى المسابقة

الجيش المصرى يحصل على الميدالية البرونزية -اليوم السابع -8 -2015
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الجيش المصرى يحصل على الميدالية البرونزية

أبطال الجيش المصرى -اليوم السابع -8 -2015
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أبطال الجيش المصرى

الجيش الروسى يحصل على المركز الأول والبيلاروسى الثانى والمصرى الثالث -اليوم السابع -8 -2015
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الجيش الروسى يحصل على المركز الأول والبيلاروسى الثانى والمصرى الثالث

تحية الجيش البيلاروسى -اليوم السابع -8 -2015
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تحية الجيش البيلاروسى

تحية جيش فنزويلا -اليوم السابع -8 -2015
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تحية جيش فنزويلا


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