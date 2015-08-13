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مسيرة نسائية للإخوان فى "المندرة ومحرم بيك" بالإسكندرية

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مسيرة نسائية للإخوان فى "المندرة ومحرم بيك" بالإسكندرية مسيرة نسائية للإخوان فى "المندرة ومحرم بيك" بالإسكندرية
نظم العشرات من أعضاء جماعة الإخوان بالإسكندرية مسيرة نسائية بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية ومنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، فى محاولة لحشد المواطنين قبل ساعات من ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية، وحملن لافتات رابعة والرئيس المعزول محمد مرسى.

ووقعت مشادات مع بعض الأهالى أثناء سير المسيرة بمنطقة المندرة لمنعهن من الهتافات المناهضة للجيش والشرطة ، ولمحاولتهن جذب المواطنين إليهن لمشاركتهن فى المسيرة والحشد غداً عقب صلاة الجمعة للخروج بمسيرات فى الذكرى الثانية لفض اعتصام رابعة العدوية .

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