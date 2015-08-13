محافظ سوهاج يتفقد ميدانى الثقافة والشبان المسلمين ويوجه بإزالة الإشغالات

أجرى الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، جولة تفقدية بحى شرق سوهاج، ومركز أخميم، برفقة شرطة المرافق والمرور، والأمن الصناعى والسلامة المهنية، وإدارة شئون البيئة، بالإضافة إلى مفتش الأغذية التابع لمديرية الصحة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد ميدان الشبان المسلمين، ثم توجه إلى ميدان الثقافة، وطريق أسيوط سوهاج، وتم فرض غرامات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات، كما تفقد شارعى سيتى، والتحرير، وأمر برفع جميع القمامة، ووضع الحاويات الخاصة بتجميع القمامة بعيدا عن الشوراع الرئيسية، حفاظًا على حركة المرور.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لحى شرق، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات، ومتابعة عمليات البناء نطاق الحى، ثم توجه إلى مركز أخميم بقرية "الحواويش"، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى وجود الأجهزة الأمنية.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة، للقضاء على الظاهرة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وتابع المحافظ عمليات الرصف والترميم بمنطقة "الخلوة" بمركز أخميم، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بضرورة إزالة "المطبات" الصناعية على الطرق الرئيسية والفرعية فى أسرع وقت ممكن، وتكليف مديرية الطرق برصف الشوارع والطرق بالمدن والقرى خلال الفترة القادمة، مع وضع جدول زمنى لتنفيذ الخطة.