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عمال أندية هيئة قناة السويس يعلقون اعتصامهم للسبت القادم

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عمال أندية هيئة قناة السويس يعلقون اعتصامهم للسبت القادم عمال أندية هيئة قناة السويس يعلقون اعتصامهم للسبت القادم
قال كرم عبد الحليم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس إن العمال علقوا اعتصامهم حتى السبت القادم بعد مفاوضان مع المهندس عصام متولي مدير النادي العام والمحاسب صلاح سليمان المدير المالي والادارى للنادي العام.

وتمت الموافقة على صرف شهر الميزانية ورفع العيدية من 300 جنيه إلى 500 جنيه والتأمين الفوري على كل عمال الأندية غير المؤمن عليهم ورفع مذكرة للفريق مهاب مميش - رئيس هيئة قناة السويس بصرف شهرين أسوة بعمال الاستثمار ومذكرة أخرى بتطبيق نسبة إلـ20% من تعيينات الهيئة وتعليق الاعتصام وإعطاء مهلة 15 يوم لإعادة التفاوض على البنود التالية: زيادة الأساسي والجهود و التعاقد مع مركز طبي خاص بعمال أندية هيئة قناة السويس.

وكان العاملون بأندية هيئة قناة السويس قد نظموا اعتصاما استمر 13 ساعة متواصلة أمام مبنى الإرشاد ثم انتقل العمال إلى داخل نادي الجولف بعد تدخل الأمن ومطالبته للعمال بإخلاء المكان نظرا لحساسية التوقيت وتزامنه مع ذكرى فض اعتصام ميدان رابعة وما يشكله هذا من تهديد لأمن العمال وأمن المحافظة، لذلك تم نقل الاعتصام إلى داخل نادي الجولف ووعد مدير امن الاسماعيلية بالتفاوض على مطالب العمال مع الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة وان يرد علينا العمال السبت القادم الموافق 15 اغسطس.

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مصر 365