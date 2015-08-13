تعليم السويس : السبت بدء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي 2014 / 2015 السبت القادم 15 / 8 و تنتهي للنظام الحديث في الأربعاء 26 / 8 و للنظام القديم في الخميس 27 / 8.

قال رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية إنه قد تم تخصيص لجنتين بمحافظة السويس لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بهما و مقرهما مدرستي شادية سلامة الثانوية بنات والسويس الثانوية بنين، مناشداً كل طالب متقدم لامتحانات الدور الثاني سرعة متابعة مدرسته الثانوية لمعرفة اسم و مقر اللجنة المقيد عليها.

وفي اطار استعدادات مديرية التربية و التعليم لإجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وبموجب البروتوكول المشترك بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن السويس تم الدفع بتعزيزات أمنية مشددة في محيط اللجنتين ومركز توزيع الأسئلة لتأمين و سلامة أعمال الامتحانات.