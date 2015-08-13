أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تعليم السويس : السبت بدء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

Google+ Print
تعليم السويس : السبت بدء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة تعليم السويس : السبت بدء امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

أرشيفية

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي 2014 / 2015 السبت القادم 15 / 8 و تنتهي للنظام الحديث في الأربعاء 26 / 8 و للنظام القديم في الخميس 27 / 8.

قال رضا سليمان مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية إنه قد تم تخصيص لجنتين بمحافظة السويس لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بهما و مقرهما مدرستي شادية سلامة الثانوية بنات والسويس الثانوية بنين، مناشداً كل طالب متقدم لامتحانات الدور الثاني سرعة متابعة مدرسته الثانوية لمعرفة اسم و مقر اللجنة المقيد عليها.

وفي اطار استعدادات مديرية التربية و التعليم لإجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وبموجب البروتوكول المشترك بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن السويس تم الدفع بتعزيزات أمنية مشددة في محيط اللجنتين ومركز توزيع الأسئلة لتأمين و سلامة أعمال الامتحانات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا