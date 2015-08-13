صرف باقى تعويضات المرحلة الثانية للطريق الإقليمى بالمنوفية 24 أغسطس

ترأس اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا مع اللجنة العليا للطريق الإقليمي بالمنوفية بحضورمندوب من الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنوفية ومدير عام مديرية المساحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ومدينة الباجور ومندوب من شركة النيل العامة لانشاء الطرق ومساعد مدير الامن العام وذلك بغرض مباشرة الموقف التنفيذى لمشروع الطريق الاقليمى الدائرى فى نطاق ( محافظة المنوفية) ومناقشة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروع .

وأوضح المهندس وفيق عزت مدير عام المساحة أنه تم الانتهاء من تحديد وتفريد بعض المواقع على طول الطريق الدائرى وتسليمه الى الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وقال انه لن يبدأ العمل فى الطريق الا بعد حصاد محصول الذرة لرفع المساحات حيث انه يعوق تحديد وتفريد الموقع وحصر الملاك بشكل دقيق فضلا عن تغيير وتعديل المسار أكثر من مرة من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى بناء على شكاوى واعتراضات الأهالى .

و أكد مدير عام المساحة انه تم الانتهاء من صرف 75% من باقى التعويضات ضمن المرحلة الاولى والتى شملت ( قرىة أبو سنيطة مركز الباجور ، قرية هيت مركز منوف ، قرى شنشور ومجريا وكفر مجاهد ورملة الانجب والانجب مركز أشمون ) كما أضاف انه سيتم البدء فى صرف باقى تعويضات المرحلة التانية يوم 24/8/2015 والتى تشمل (قرى البرانقة وكفر القرنين ومنشأة سيف ومنشأة سيف التابعة لمركز الباجور – وقرى منشأة جريس ودلهمو التابعة لمركز أشمون ).

واشار مندوب الهيئة العامة للطرق والكبارى انه تم اسناد مساحة 14.5 كم الى شركة النيل العامة لانشاء الطرق من قرية أبو سنيطة حتى قرية أجهور منها مساحة 4كم بالقليوبية والباقى تقع بمحافظة المنوفية وقد تم نهو الاعمال المساحية ب8كم منها والباقى يحتاج الى التنسيق مع الجهات الامنية نظرا لاعتراض الاهالى .

وقد وجه اللواء اسامة فرج مديرية المساحة بمتابعة حصاد محصول الذرة مع مديرية الزراعة لاستكمال رفع المساحات بالطريق وتسليمها للهيئة العامة للطرق والكبارى .

كما شدد على ضرورة التنسيق مع مديرية الامن من أجل الدراسة الامنية وابلاغ الهيئة بالميعاد المحدد لاستكمال الاعمال على طول الطربق الاقليمى الدائرى ، كما وجه بمخاطبة مديرية المساحة لعمل حصر بأسماء المواطنين الذين فقدوا منازلهم واراضيهم واصبحوا بلا مأوى حتى يتسنى رفع الامر وعرضه على المستويات العليا من المسئولين .

و أمر روؤساء مجالس المدن بأشمون والباجور باخطار المواطنين المتضررين بميعاد صرف باقى التعويضات .