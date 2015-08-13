فى الحر.. نصائح لحماية طفلك من التسلخات والحساسية

كثير من الأمهات يعانين من إصابات طفلها بالأمراض والحساسية الجلدية المرضية خلال فصل الصيف، ومع ارتفاع درجة الطقس إلى حد غير مسبوق، أصبح الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الجلدية، والتسلخات، والحساسية، والتقرحات الجلدية.

ونتيجة لبشرتهم الحساسة والرقيقة، وحسبما يوضح الدكتور محمد إسماعيل، أخصائى الأمراض الجلدية، فهم الأكثر عرضة للتأذى فى هذه الحالة الجوية شديدة الحرارة والرطوبة، والتى تزيد من إفراز العرق بغزارة مما يزيد من خطر إصابتهم بالمشكلات الجلدية الظاهرية.

نصائح لحماية طفلك من حساسية وتسلخات الحر

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>- احرصى على ارتدائه ملابس قطنية بالكامل، ولا يسمح للصغار ارتداء البوليستر.>- احرصى على شرب طفلك كميات كبيرة من المياه على مدار اليوم ونظميها له بنفسك وشجعيه على تناولها.>- خفى من حركة ولعب طفلك واجعليه ينظم جهده حتى لا يشعر بالإرهاق ويصاب بتسلخات جلدية.>- اهتمى باستحمام طفلك مرتين يوميًا لضمان إبقاء جسمه متحملا الحرارة العالية.>- قومى بتهوية غرفة الطفل جيدًا، وبعدها اهتمى ببقائه فى مكان بارد.

- امنعى لعب الطفل فى الشارع وتنزهه مع أصدقائه ولا يخرج إلا للضرورة القصوى.

>- اهتمى بغسيل يديه أكثر من مرة، وعدم الاستسلام للهرش والحكة، والتركيز على الاستحمام وغسيل الوجه كلما أمكن.

>- اجعليه يرتدى ملابس فضفاضة، وفاتحة اللون، وناعمة على البشرة.

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