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قائمة الأهلي للموسم الجديد - ظهور جدو وعبد الظاهر.. وإيبي وهندريك يخرجان

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قائمة الأهلي للموسم الجديد - ظهور جدو وعبد الظاهر.. وإيبي وهندريك يخرجان قائمة الأهلي للموسم الجديد - ظهور جدو وعبد الظاهر.. وإيبي وهندريك يخرجان

استقر الأهلي على قائمته الجديدة التي تضم 25 لاعبا والتي شهدت تواجد الثنائي محمد ناجي جدو وأحمد عبد الظاهر واللذان كانا مرشحا بقوة للرحيل فيما خلت من أسماء هندريك وإيبي وكريم بامبو بالإضافة للمعارين.

وكانا جدو وعبد الظاهر أبرز المرشحين بقوة لمغادرة الأهلي خاصة بعد التعاقدات الهجومية التي أبرمها الفريق الأحمر بانتداب إيفونا وأنطوي ومحمد حمدي زكي.

كما خرج كريم بامبو من القائمة بالاتفاق معه بعد أن ضربته إصابة الرباط الصليبي في يونيو الماضي وهي ما ستجعله يغيب حتى بداية السنة المقبلة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد عادل عبد المنعم - مسعد عوض

الدفاع: محمد نجيب - سعد سمير - شريف حازم - شريف عبد الفضيل - باسم علي - أحمد فتحي - صبري رحيل - حسين السيد

الوسط: حسام عاشور - حسام غالي - صالح جمعة - عبد الله السعيد - مؤمن زكريا - وليد سليمان - أحمد الشيخ

الهجوم: جون أنطوي - ماليك إيفونا - عمرو جمال - أحمد عبد الظاهر - جدو - محمد حمدي زكي - عماد متعب

الخماسي تحت السن: أحمد الشيخ (حارس مرمى) - محمد حمدي - محمد هاني - حسام جلال - أحمد عبد الرسول

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