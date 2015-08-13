فيديو - الأهلي يكتسح فرق الدرجة الثانية بالكأس.. خسارة وحيدة جردته من اللقب

يخوض الأهلي مباراة أخرى أمام فريق ينشط بالدرجة الثانية عندما يستضيف الجونة الخميس في دور الـ16 لكأس مصر 2014-2015.

فبعد أن أطاح بطهطا في دور الـ32 (6-1)، يحين موعده الآن مع فريق أخر سيبدأ رحلته الموسم المقبل في الدرجة الثانية هو الجونة.

الأهلي سيواجه فريق من الدرجة الثانية للمرة التاسعة في آخر 10 سنوات. وللمرة الثانية هذا الموسم.

خسارة وحيدة تلقاها الأحمر خلال تلك المباريات الـ8 كانت أمام بترول أسيوط موسم 2007-2008 في دور الـ32.

بعد أن أحرز لقب 2006 بثلاثية أمام الزمالك، ثم هزم الأخير بعد عام 4-3 وحافظ على لقبه، خسر أمام بترول أسيوط وودع مسابقة 2008 مبكرا.

بخلاف ذلك، لم يجد الأهلي صعوبة في التغلب على فرق الدرجة الثانية، يستعرض FilGoal.com نتائجه أمامها في العقد الأخير التي كانت جميعها في دور الـ32.

موسم 2004-2005: هزم الطيران 4-0 بأهداف هنري ماكينو، عماد متعب، حسن مصطفى وأحمد بلال.

موسم 2005-2006: هزم تليفونات بني سويف 1-0 بهدف أحمد حسن استاكوزا.

موسم 2006-2007: هزم كهرباء طلخا 3-0 بهاتريك أحمد جلال.

موسم 2007-2008: خسر أمام بترول أسيوط بهدف حمدي سيف.

موسم 2008-2009: هزم الكروم 3-0 بأهداف أحمد حسن فرج، أحمد حسن وأحمد صديق.

موسم 2009-2010: هزم نبروه 3-0 بأهداف أحمد شكري ومحمد فضل (2).

موسم 2010-2011: هزم كيما أسوان 4-0 بأهداف وليد سليمان، شهاب الدين أحمد، محمد نجيب والسيد حمدي.

موسم 2014-2015: هزم طهطا 6-1 بأهداف وليد سليمان، عبد الله السعيد، إسلام رشدي، محمد نجيب وعماد متعب (2).