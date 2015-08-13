رسميا .. أحمد علي وعبد الله سيسيه ضمن خماسي مستبعد من قائمة الزمالك

أخطر نادي الزمالك رسميا خمسي الفريق أحمد عيد عبد الملك وأحمد علي وعبد الله سيسيه ورضا العزب وصالح موسى بالاستغناء عنهم وعدم قيدهم في قائمة الفريق للموسم الجديد.

وأغلق باب قيد القائمة الأولوية من قبل فرق الدوري يوم الخميس.

على أن يصبح اللاعب الغير مقيد في قائمة فريقه حرا للانتقال لأي فريق بدون مقابل مادي للفريق.

وأرسل الزمالك خطابات رسمية لكلا من أحمد علي وعبد الله سيسيه ورضا العزب وصالح موسى وأحمد عيد لإخطارهم بعدم قيدهم بشكل رسمي في قائمة الزمالك للموسم الجديد.

ومن هنا يحق لأي لاعب منهم الانتقال مجانا لأي فريق.

الزمالك تعاقد مع 9 لاعبين وهم: "إبراهيم عبد الخالق ومحمد إبراهيم وشريف علاء وعبد الله جمعة وأحمد حمودي ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد سالم وأحمد حسن مكي بالإضافة لمحمد جمال من صفوف الترسانة".