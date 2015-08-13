خيمينيز: رحيل ميراندا قد يمنحني المزيد من فرص اللعب

(إفي): قال الأوروجوائي خوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتليتكو مدريد إن رحيل البرازيلي جواو ميراندا إلى إنتر ميلان قد يمنحه "المزيد من فرص اللعب".

وصرح خيمينيز في مؤتمر صحفي عقب مران الفريق "سأواصل المران كذي قبل، وأعطي أقصى ما لدي وبنفس الالتزام تجاه النادي والمؤسسة. لدي رغبة في مواصلة العمل".

وفيما يخص الصفقات الجديدة التي أبرمها أتليتكو مدريد، أكد خيمينيز أن النادي شكل "فريقا كبيرا"، فرغم رحيل لاعبين "مهمين"، انضم آخرون "جيدون للغاية" سوف يحاولون تقديم "أقصى ما لديهم"، على حد قوله.

وعن أهداف أتليتكو هذا الموسم، قال خيمينيز "نرغب في المنافسة جيدا. نسعى حاليا لنبدأ بداية قوية في الليجا. الأهداف الحقيقية سنعرفها باللعب مباراة تلو الأخرى".

ومن ناحية أخرى، أبرز خيمينيز أهمية مواطنه دييجو جودين في الفريق قائلا "رائع ما يفعله للفريق، والجمهور عليه أن يشعر بالفخر الشديد".