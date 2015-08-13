أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خيمينيز: رحيل ميراندا قد يمنحني المزيد من فرص اللعب

Google+ Print
خيمينيز: رحيل ميراندا قد يمنحني المزيد من فرص اللعب خيمينيز: رحيل ميراندا قد يمنحني المزيد من فرص اللعب

(إفي): قال الأوروجوائي خوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتليتكو مدريد إن رحيل البرازيلي جواو ميراندا إلى إنتر ميلان قد يمنحه "المزيد من فرص اللعب".

وصرح خيمينيز في مؤتمر صحفي عقب مران الفريق "سأواصل المران كذي قبل، وأعطي أقصى ما لدي وبنفس الالتزام تجاه النادي والمؤسسة. لدي رغبة في مواصلة العمل".

وفيما يخص الصفقات الجديدة التي أبرمها أتليتكو مدريد، أكد خيمينيز أن النادي شكل "فريقا كبيرا"، فرغم رحيل لاعبين "مهمين"، انضم آخرون "جيدون للغاية" سوف يحاولون تقديم "أقصى ما لديهم"، على حد قوله.

وعن أهداف أتليتكو هذا الموسم، قال خيمينيز "نرغب في المنافسة جيدا. نسعى حاليا لنبدأ بداية قوية في الليجا. الأهداف الحقيقية سنعرفها باللعب مباراة تلو الأخرى".

ومن ناحية أخرى، أبرز خيمينيز أهمية مواطنه دييجو جودين في الفريق قائلا "رائع ما يفعله للفريق، والجمهور عليه أن يشعر بالفخر الشديد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع